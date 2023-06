Adam Niedzielski ws. e-recept. Złożyłem doniesienie do prokuratury ws. 10 lekarzy

Oprac.: Michał Blus Polska

- Podpisałem doniesienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że mieli dopuścić się oni co najmniej pięciu przestępstw związanych z wystawieniem e-recept. Minister zapowiedział również ograniczenia w ilości wystawianych recept. W ciągu 10 godzin pracy lekarz będzie mógł ich maksymalnie wystawić ok. 300 recept.

Zdjęcie Minister Zdrowia poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury ws. wystawiania e-recept / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News