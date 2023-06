Instalacja klimatyzacji zwiększa komfort termiczny naszego domu. Podczas letnich upałów jest wybawieniem. Część kosztów związanych z tą inwestycją mogą pokryć fundusze z programów oferujących niewymagające zwrotu dofinansowanie. Pamiętajmy jednak, że nie każdy model klimatyzatora kwalifikuje się do takiego zwrotu kosztów.

Jeżeli zakupimy klimatyzator, który jedynie ma ochładzać nasze mieszkanie lub dom, to niestety taki zakup nie będzie uznany za koszt, który może być zakwalifikowany do wsparcia finansowego. Powinniśmy upewnić się, czy sprzęt, który chcemy kupić, spełnia wymogi programów dofinansowujących.

Pieniądze na klimatyzację. Znamy warunki

Od 22 kwietnia 2023 roku na nowych zasadach działa program Mój Prąd 5.0. Teraz można z niego uzyskać dofinansowanie też do pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Klimatyzator, który działa na zasadzie pompy ciepła powietrze-powietrze i posiada funkcję grzania, także spełnia warunki programu Mój Prąd 5.0.

Dopłata do zakupu takiego klimatyzatora wynosi 4400 zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych). W tej sytuacji jednak należy pamiętać, że warunkiem koniecznym, by otrzymać dofinansowanie jest posiadanie fotowoltaiki albo jej montaż razem z pozostałymi urządzeniami opisanymi w warunkach programu.

Trzeba także korzystać, albo rozpocząć korzystanie z rozliczeń w systemie net-bilingu.

Wsparcie na klimatyzację dla rodzin

Dofinansowanie do zakupu klimatyzatora można uzyskać też w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Wsparcie finansowe mogą otrzymać właściciele i współwłaściciele domów rodzinnych. Istotne jest, by urządzenie, które chcemy zainstalować, było wyposażone w funkcję grzania powietrza.

Podstawowy poziom dofinansowania pozwala na otrzymanie do 4400 zł lub maksymalnie do 40 proc. kosztów. Podwyższony poziom dofinansowania wynosi do 7800 zł lub maksymalnie do 70 proc. kosztów. Najwyższy poziom wsparcia - to do 100 proc. zwrotu kosztów, jeśli ich maksymalna wysokość to 11 100 zł.

Ważne jest, by pamiętać, że klimatyzator, na który chcemy uzyskać dofinansowanie, posiadał klasę efektywności energetycznej na poziomie minimum A+. Przed zakupem urządzenia trzeba też sprawdzić, czy znajduje się ono na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów, które kwalifikują się do programu.

Moje Ciepło dla domów z tą cechą

Kolejny rządowy program, z którego można otrzymać dofinansowanie klimatyzacji z funkcją grzania w domach jednorodzinnych to Moje Ciepło. Wsparcie mogą jednak otrzymać tylko właściciele domów o podwyższonym standardzie energetycznym.

Dofinansowanie takie może pokryć do 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji i 45 proc. dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Może ono wynosić od 7 do 21 tys. zł.

