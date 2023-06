Według ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe program Bezpieczny Kredyt 2 proc. ma zostać wprowadzony od 1 lipca 2023 roku. W ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie będzie można skorzystać z dwóch rozwiązań. Jednym jest kredyt ze stałą stopą oprocentowania wynoszącą 2 proc. (Bezpieczny Kredyt 2 proc.) albo założyć konto mieszkaniowe z premią od państwa (drugi filar programu).

"Osoba (lub rodzina) korzystająca z Bezpiecznego Kredytu 2 proc. zwiększy swoją zdolność kredytową o 50 - 70 proc. A to oznacza, że osoby do 45. roku życia, których wnioski o kredyt na kupno pierwszego mieszkania są dziś odrzucane przez banki, będą mogły z takiego instrumentu skorzystać" - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Jakie warunki trzeba spełnić?

Kredyt mieszkaniowy zostanie udzielony każdej osobie do ukończenia 45. roku życia, która:

nie posiada i nie posiadała mieszkania albo domu jednorodzinnego,

albo domu jednorodzinnego, nie ma i nie miała spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego, albo domu jednorodzinnego.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. może zostać także przyznany małżonkom lub rodzicom co najmniej jednego wspólnego dziecka i w takiej sytuacji warunki wymienione powyżej musi spełniać tylko jedno z małżonków.

Program nie przewiduje limitów cen za metr kwadratowy mieszkania. Kredyt można wykorzystać na zakup mieszkania z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Istotne jest to, że program jest skierowany wyłącznie do osób, które po raz pierwszy kupują mieszkanie albo dom jednorodzinny.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Ile pieniędzy można dostać?

Bezpieczny Kredyt 2 proc. zakłada, że klient może dostać:

500 tys. zł. dla osób do 45. roku życia,

600 tys. zł dla małżeństw lub rodziców, którzy mają co najmniej jedno dziecko.

Do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. będzie trzeba dopłacić. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to wysokość różnicy między stałą stopą oprocentowania, która została ustalona na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2 proc.

Przez pierwszych 10 lat spłaty kredytu zostało przewidziane wsparcie dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej.

Dopłata, na którą można liczyć w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. jest przewidziana na 10 lat. Po zakończeniu 10-letniego programu na zmianę wysokości rat może wpłynąć:

okres finansowania , który został ustalony na początku (im będzie on krótszy, tym większa część zostanie spłacona przez kredytobiorcę),

, który został ustalony na początku (im będzie on krótszy, tym większa część zostanie spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Co po 10 latach?

Jeśli po tym okresie raty znacząco wzrosną, można starać się o wydłużenie okresu spłaty kredytu o kolejne pięć lat. Ustawa gwarantuje, że wszyscy kredytobiorcy będą mogli w takiej sytuacji liczyć na to, iż ich wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie.

Bank oceni zdolność kredytową kredytobiorcy w dniu, kiedy będzie udzielał finansowania Bezpiecznego Kredytu 2 proc. i wtedy też uwzględni cały okres spłaty kredytu.

Program Bezpieczny Kredyt 2 proc. będzie można połączyć z programem Mieszkanie bez wkładu własnego. Serwis gov.pl informuje, że przewidziana jest możliwość udzielenia kredytu z prawem dopłat również takim osobom, które nie posiadają środków na wkład własny.

Resort zakłada, że w 2023 roku zostanie udzielonych około 10 tys. takich kredytów.

