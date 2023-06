Dodatek aktywizacyjny jest skierowany do osób, które są bezrobotne, ale aktywnie szukają pracy. Jakie warunki należy spełnić, aby go uzyskać?

Dodatek aktywizacyjny wypłacany jest z urzędu pracy i jest dodatkiem do wynagrodzenia. Jego celem jest zmotywowanie osoby bezrobotnej do kontynuowania aktywności zawodowej.

Przysługuje on osobom bezrobotnym, które posiadają prawo do zasiłku. Podstawowym warunkiem jest samodzielne podjęcie pracy lub podjęcie zatrudnienia na podstawie skierowania przez urząd pracy. Takie świadczenie można uzyskać nawet jeśli pracujemy w niepełnym wymiarze godzin, a nasza płaca wynosi mniej niż wynagrodzenie minimalne.

Do uzyskania dodatku aktywizacyjnego konieczne jest posiadanie prawa do zasiłku. Aby je uzyskać, należy spełnić określone warunki. Przysługuje on osobom, które straciły pracę, zarejestrowały się w urzędzie pracy i przedstawiły odpowiednie dokumenty. Dokumenty te muszą potwierdzać, że przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy osoby te były zatrudnione i otrzymywały wynagrodzenie, które miało przynajmniej minimalną wartość.

Problem z uzyskaniem dodatku aktywizacyjnego może mieć kilka grup. Nie mogą się o niego starać osoby, które podjęły zatrudnienie u pracodawcy, u którego już wcześniej miały jakieś stanowisko pracy lub wykonywały inną pracę zarobkową bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy.

O dodatek nie mogą się także starać osoby, które przebywają na urlopie bezpłatnym oraz osoby, pracujące u pracodawcy zagranicznego.

Dodatku nie otrzymają także osoby, którym nie udało się zachować ciągłości zatrudnienia. To oznacza, że jeśli między kolejnymi umowami o pracę wystąpiła przerwa obejmująca dzień roboczy, w trakcie której osoba nie zarejestrowała się w PUP, nie dostaniemy dodatku aktywizacyjnego.

Jeśli przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych, wystarczy, że w urzędzie złożymy odpowiedni wniosek. Należy w nim zawrzeć takie informacje, jak dane wnioskodawcy, dane pracodawcy, datę rozpoczęcia zatrudnienia, wysokość otrzymywanego zatrudnienia, umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy oraz deklarację o zobowiązaniu się do informowania urzędu o stanie swojego zatrudnienia.

Dodatkowo we wniosku znajduje się informacja o tym, czy osoba znalazła pracę samodzielnie, czy przez skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy.

