Przegląd instalacji elektrycznej. Co zawiera protokół?

Prawo budowlane w Polsce nakazuje dokonywać obowiązkowych kontroli instalacji elektrycznej w budynkach. W ramach przeglądu instalacji elektrycznej powinna być sprawdzona nie tylko poprawność działania i sprawność zabezpieczeń przed porażeniem prądem, ale też aktualna jakość uziemienia instalacji oraz odporność izolacji przewodów.

W blokach mieszkalnych podmiotami odpowiedzialnymi za organizację tego typu nadzoru są zarządcy budynku. Z kolei w nieruchomościach prywatnych to właściciele powinni zadbać o wykonywanie tego obowiązku.

Taki protokół powinien zawierać informacje:

datę i miejsce jego sporządzenia,

jego sporządzenia, pieczątkę firmy dokonującej przeglądu,

dokonującej przeglądu, dane osoby wypełniającej protokół,

protokół, dane odbiorcy ,

, dane nieruchomości , w której dokonano przeglądu,

, w której dokonano przeglądu, podpis elektryka oraz użytkownika.

Ponadto w protokole odbioru instalacji elektrycznej zamieszczone są dane dotyczące stanu budynku oraz wyników kontroli (m.in. zabezpieczenia topikowe, parametry przyłącza, liczniki energii elektrycznej, dane dotyczące założonych plomb oraz opis ewentualnych usterek z terminem ich usunięcia).

Warto również pamiętać, że taki dokument upoważnia do starania się o wypłatę ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zniszczeń spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną.

Jak często trzeba robić przegląd instalacji elektrycznej?

Prawo budowlane w Polsce określa to, jak często należy dokonywać kontroli instalacji elektrycznej w budynkach. Zgodnie z art. 62 okresowa kontrola instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej musi zostać przeprowadzona minimum raz na pięć lat. Powinna ona obejmować sprawdzenie sprawności:

połączeń ,

, osprzętu ,

, zabezpieczeń ,

, środków ochrony od porażeń.

Co ważne, obowiązek ten obejmuje także instalację fotowoltaiczną, gdyż stanowi ona część instalacji elektrycznej. Regularne przeglądy fotowoltaiki są też zwykle zapisane w warunkach gwarancji, jakiej udziela producent urządzeń.

Warto zaznaczyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeglądy instalacji elektrycznej wykonywać częściej niż raz na pięć lat. Jest to szczególnie zalecane w budynkach, gdzie instalacja elektryczna jest przestarzała.

Kto wykonuje przegląd instalacji elektrycznej?

Przeglądu instalacji elektrycznej zawsze dokonuje elektryk. Musi on posiadać odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne, które upoważnia go do przeprowadzenia pomiarów. Chodzi o uprawnienia G1, czyli elektryczne z dozorem (D) i eksploatacją (E).

Nadawane elektrykom uprawnienia są weryfikowane co pięć lat, aby przegląd instalacji elektrycznej mógł przebiegać bezpiecznie dla obu stron.

Zdjęcie Przegląd instalacji elektrycznej w budynku należy przeprowadzać minimum raz na pięć lat / East News / East News

Brak przeglądu instalacji elektrycznej. Czym grozi?

Brak protokołu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu instalacji elektrycznej wiąże się z możliwością nałożenia na właściciela lub zarządcę nieruchomości surowej kary.

Za niedopatrzenie obowiązku kontroli grozi grzywna do 5 tys. złotych. W tym przypadku nie chodzi tylko o administracyjny obowiązek.

Brak przeglądu instalacji elektrycznej to ryzyko awarii, która może doprowadzić do poważnego zagrożenia związanego z porażeniem prądem oraz wystąpieniem pożaru, co grozi odpowiedzialnością karną.

