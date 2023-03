Możesz stracić 500 złotych. Masz czas tylko do 31 marca, by tego uniknąć

Spis treści: 01 Bon turystyczny — do kiedy trzeba wykorzystać?

02 Gdzie można wykorzystać bon turystyczny?

03 Ile osób nie skorzystało z bonu turystycznego?

04 Dla kogo jest bon turystyczny? Kto może liczyć na 500, a kto na 1000 złotych?

Bon turystyczny — do kiedy trzeba wykorzystać?

Program Polski Bon Turystyczny będzie aktywny jedynie do 31 marca 2023 roku. Oznacza to, że zbliżający się weekend będzie ostatnim do wykorzystania pieniędzy. W pierwszym założeniu programu miał on funkcjonować jedynie do 31 marca 2022, jednak rząd dwukrotnie decydował się na jego przedłużenie — najpierw do 30 września 2022, a następnie do 31 marca 2023.

Jak zapewnia wiceminister Andrzej Gut-Mostowy z Ministerstwa Sportu i Turystyki resort "nie przewiduje przedłużenia korzystania z bonu turystycznego". Możliwe jest jednak zapłacenie za pobyt, który będzie miał miejsce później, np. w wakacje.

Gdzie można wykorzystać bon turystyczny?

Bon turystyczny można wykorzystać na płatności za usługi hotelarskie bądź imprezy turystyczne. Aktualną listę podmiotów, w których można zrealizować bon, znajdziesz na stronie https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow.

Wykorzystanie bonu turystycznego nie ogranicza się jedynie do wyjazdów i płatności w hotelach. Równie dobrze z tych środków można sfinansować wyjazd na kolonie czy obóz dla dziecka. 500 złotych z bonu turystycznego można również przeznaczyć na takie imprezy jak zwiedzanie muzeum czy galerii, bądź wyjazd bez noclegu. W takiej sytuacji ważne jest, by organizator posiadał w swojej ofercie co najmniej dwie usługi.

Ile osób nie skorzystało z bonu turystycznego?

Polska Organizacja Turystyczna podała informacje dotyczące wykorzystania bonu turystycznego za okres od jego uruchomienia (lipiec 2020) do końca ubiegłego roku (grudzień 2022). Z danych wynika, że zostało zrealizowanych ponad 3,5 miliona bonów na całkowitą kwotę prawie trzech miliardów złotych.