Katastrofa budowlana w Łódzkiem. Trwają poszukiwania jednej osoby
W miejscowości Besiekierz Nawojowy (woj. łódzkie) doszło do zawalenia się budynku. Prawdopodobną przyczyną był wybuch butli z gazem. Służby poszukują jednej osoby, która mogła przebywać tam w trakcie zdarzenia.
W skrócie
- W miejscowości Besiekierz Nawojowy w województwie łódzkim doszło do zawalenia budynku, prawdopodobnie po wybuchu butli z gazem.
- Strażacy wraz z grupą ratowniczą oraz psami poszukiwawczymi przeszukują gruzowisko.
- Pod gruzami wciąż trwa poszukiwanie jednej osoby, która mogła znajdować się w budynku podczas wybuchu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jak poinformowali strażacy, do wybuchu w budynku mieszkalnym w jednej z miejscowości w powiecie zgierskim doszło we wtorek ok. godz. 15:20.
Według informacji przekazanych w rozmowie z Interią przez oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, strażacy usłyszeli od osób postronnych, że w budynku mogła przebywać jedna osoba.
Besiekierz Nawojowy. Wybuch w budynku, trwają poszukiwania jednej osoby
St. sekc. Dominik Wilk poinformował, że strażacy (pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej i dwa zastępy OSP) wraz ze Specjalistyczną Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą z Łodzi szukają tej osoby.
Na miejsce zdarzenia wysłano także psy ratownicze, które mają pomóc w przeszukaniu gruzowiska.
- Strażacy z gruzowiska wydobyli opaloną butlę z gazem, co może sugerować, że doszło do wybuchu uwolnionego z butli gazu LPG - wskazał rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.