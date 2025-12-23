W skrócie W miejscowości Besiekierz Nawojowy w województwie łódzkim doszło do zawalenia budynku, prawdopodobnie po wybuchu butli z gazem.

Strażacy wraz z grupą ratowniczą oraz psami poszukiwawczymi przeszukują gruzowisko.

Pod gruzami wciąż trwa poszukiwanie jednej osoby, która mogła znajdować się w budynku podczas wybuchu.

Jak poinformowali strażacy, do wybuchu w budynku mieszkalnym w jednej z miejscowości w powiecie zgierskim doszło we wtorek ok. godz. 15:20.

Według informacji przekazanych w rozmowie z Interią przez oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, strażacy usłyszeli od osób postronnych, że w budynku mogła przebywać jedna osoba.

Besiekierz Nawojowy. Wybuch w budynku, trwają poszukiwania jednej osoby

St. sekc. Dominik Wilk poinformował, że strażacy (pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej i dwa zastępy OSP) wraz ze Specjalistyczną Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą z Łodzi szukają tej osoby.

Do wybuchu doszło w Besiekierzu Nawojowym KP PSP w Zgierzu .

Na miejsce zdarzenia wysłano także psy ratownicze, które mają pomóc w przeszukaniu gruzowiska.

- Strażacy z gruzowiska wydobyli opaloną butlę z gazem, co może sugerować, że doszło do wybuchu uwolnionego z butli gazu LPG - wskazał rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.

