To oni mają przyjąć ciała zakładników Hamasu. Wskazują największą obawę

W skrócie Izrael przygotowuje się na przyjęcie zwłok zakładników Hamasu, ale nie jest pewny ostatecznej liczby ciał, które wrócą do kraju.

Ministerstwo ds. służb religijnych wdrożyło ścisłe procedury bezpieczeństwa i identyfikacji, by zapewnić możliwie najbezpieczniejsze przejęcie zwłok.

W ramach amerykańskiego planu pokojowego zaplanowano m.in. uwolnienie zakładników i wymianę za palestyńskich więźniów.

"Przygotowujemy się na przyjęcie od jednego do 28 ciał" - powiedział rozmówca dziennika, dodając, że władze nadal nie znają ostatecznej liczby ciał, które wrócą do kraju. "Moją największą obawą jest to, że powiedzą nam (Hamas), że ciał nie znaleziono, a rodziny nie będą w stanie zamknąć tego rozdziału" - podkreślił.

Urzędnik zaznaczył, że przyjęcie ciał wiąże się z bardzo rygorystyczną kontrolą bezpieczeństwa. Przypomniał, że wcześniej przy zwłokach znajdowano granaty i inne materiały wybuchowe. Dopiero po kontroli bezpieczeństwa i wstępnej identyfikacji przeprowadzonej przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża po drugiej stronie granicy szczątki zostaną przetransportowane do Narodowego Centrum Medycyny Sądowej w Tel Awiwie, w celu przeprowadzenia pełnych badań kryminalistycznych - wyjaśnił dziennik.

Ministerstwo przygotowuje się też do organizacji pogrzebów. Zespoły ministerstwa pozostają w stałym kontakcie z najbliższymi krewnymi i, w miarę możliwości, uwzględniają konkretne prośby dotyczące pochówku i ceremonii pożegnalnych. Urzędnik dodał, że panuje stan najwyższej gotowości, a procedury zostały dopracowane, aby zapewnić równowagę między bezpieczeństwem, dowodami naukowymi i prawem religijnym.

Przyjęty przez Izrael i Hamas pierwszy etap amerykańskiego planu pokojowego zakłada uwolnienie wszystkich zakładników - żywych i martwych - w zamian za 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu. Porozumienie obejmuje też wstrzymanie walk i częściowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy - co nastąpiło w piątek.

Hamas ma uwolnić 20 pozostających przy życiu izraelskich zakładników i wydać ciała 28 zabitych w poniedziałek. Jeśli pozwolą na to warunki zakładnicy mogą być zwolnieni już w nocy z niedzieli na poniedziałek - podała w niedzielę izraelska stacja Kanał 12, powołując się na urzędników.

Dodano, że na razie "nie wszystkie szczegóły" przekazania porwanych są jasne dla Izraela, ale wynika to raczej z trudności logistycznych po stronie Hamasu niż z celowej zwłoki.

