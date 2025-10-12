W skrócie Hamas planuje uwolnić 20 izraelskich zakładników w poniedziałek, zgodnie z pierwszą fazą rozejmu.

Proces przekazania zakładników napotyka trudności logistyczne po stronie Hamasu.

Porozumienie przewiduje wymianę zakładników na palestyńskich więźniów oraz czasowe wstrzymanie działań wojennych w Strefie Gazy.

Jeśli pozwolą na to warunki zakładnicy mogą być zwolnieni już w nocy z niedzieli na poniedziałek - podała stacja Kanał 12, powołując się na urzędników. Dodano, że na razie "nie wszystkie szczegóły" przekazania porwanych są jasne dla Izraela, ale wynika to raczej z trudności logistycznych po stronie Hamasu niż z celowej zwłoki.

Podobne informacje przekazał rodzinom uprowadzonych rządowy koordynator ds. zakładników Gal Hirsz - napisał portal Times of Israel. Hirsz dodał, że zakończono przygotowania wojska i placówek medycznych na przyjęcie uwolnionych.

Wysoki rangą urzędnik Hamasu Osama Hamdan powiedział w sobotę agencji AFP, że wymiana rozpocznie się zgodnie z ustaleniami, w poniedziałek rano. W ten sam dzień w Egipcie zaplanowano szczyt pokojowy z udziałem ponad 20 światowych przywódców, w tym prezydenta USA Donalda Trumpa. Spotkanie ma pomóc zakończyć wojnę w Strefie Gazy.

Bliski Wschód. Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Przyjęty przez Izrael i Hamas pierwszy etap amerykańskiego planu pokojowego zakłada uwolnienie wszystkich zakładników - żywych i martwych - w zamian za 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu. Porozumienie obejmuje też wstrzymanie walk i częściowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy - co nastąpiło w piątek.

Według władz izraelskich w Strefie Gazy pozostaje 20 żywych zakładników i ciała 28 porwanych. Umowa zakłada przekazanie uprowadzonych i ciał za jednym razem.

Hamas sygnalizował wcześniej, że nie może zlokalizować wszystkich zwłok, co może doprowadzić do opóźnień. W porozumieniu zapisano, że w takim wypadku Hamas ma poinformować mediatorów i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) o znanych mu miejscach złożenia zwłok, by wszystkie mogły być ekshumowane i sprowadzone do Izraela.

Strefa Gazy. Uwolnienie zakładników Hamasu bez udziału mediów

Uwolnienie więźniów ma być koordynowane przez ICRC. Ich przekazanie ma się odbyć bez publicznych ceremonii i relacji medialnych. Podczas ostatniego zawieszenia broni zimą br. Hamas uwalniał porwanych podczas publicznych zgromadzeń, które w Izraelu były odbierane jako propagandowe widowiska, które miały upokorzyć zakładników.

Według władz Izraela w grupie 20 pozostających przy życiu porwanych są sami mężczyźni porwani 7 października 2023 r. Niektórzy z nich to żołnierze izraelskiej armii, inni zostali uprowadzeni z przygranicznych kibuców lub odbywającego się w pobliżu Strefy Gazy festiwalu muzycznego.

Podczas ataku 7 października Hamas i inne palestyńskie bojówki porwały z Izraela w sumie 251 osób. Hamas uwolnił 138 z nich, głównie w ramach wymian towarzyszących rozejmom (jesienią 2023 r. i zimą 2025 r.), ośmiu odbiła izraelska armia, odzyskano ciała 58 zakładników. Hamas uwolnił też dwóch Izraelczyków porwanych przed atakiem i wydał ciało jednego uprowadzonego wcześniej żołnierza.

Oprócz 47 porwanych 7 października 2023 r. Hamas przetrzymuje też ciało zabitego w 2014 r. izraelskiego żołnierza.

