" Sto tysięcy to najbardziej ostrożny szacunek " liczby ciał pochowanych w tym miejscu, ocenił Moustafa. Jego zdaniem oprócz Syryjczyków ofiarami byli obywatele USA i Wielkiej Brytanii oraz inni cudzoziemcy . Reuters nie był w stanie potwierdzić doniesień Moustafy.

Szczegóły zbrodni Asada mrożą krew w żyłach

Moustafa zaznaczył, że oddział wywiadowczy syryjskich sił powietrznych "odpowiadał za przewożenie ciał ze szpitali wojskowych , gdzie były one zbierane po torturach do miejsca masowego grobu".

Jego grupa rozmawiała z kierowcami buldożerów zmuszonymi do kopania grobów . - Wiele razy na rozkaz zgniatali ciała, aby je zmieścić , a następnie przykrywali je ziemią - opisywał szef Syrian Emergency Task Force.

Asad nigdy nie przyznał się do winy

Według szacunków ONZ w jej wyniku śmierć poniosło co najmniej 350 tys. cywilów, z czego większość z rąk armii syryjskiego dyktatora (93 proc. według The Syrian Network for Human Rights z Wielkiej Brytanii). Inne szacunki mówią o nawet 600 tys. zabitych.