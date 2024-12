- Musimy wyznaczyć "czerwone linie" w rozmowach z nowymi przywódcami Syrii - zaapelował do społeczności międzynarodowej minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares. W ocenie szefa hiszpańskiej dyplomacji obecne władze w Damaszku "wydają się działać dość rozsądnie", ale wezwał on sojuszników do ostrożności przed wykreśleniem islamskich rebeliantów z listy organizacji terrorystycznych.