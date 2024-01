Ponadto zgodnie ustaleniami premierów, Słowacja będzie wspierać unijny program Ukraine Facility, który przewiduje przekazanie Ukrainie do 2027 roku pomocy o wartości 50 mld euro . - Premier Fico zapewnił mnie o całkowitym poparciu dążeń Ukrainy do integracji europejskiej - podkreślił Szmyhal. W dokumencie znalazły się ponadto słowa o wsparciu Formuły Pokojowej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i ważnej roli Słowacji w odbudowie Ukrainy. W kolejnym punkcie oświadczenia zwrócono uwagę na znaczenie udziału Słowacji w rozminowywaniu Ukrainy.

Słowacja jednak poprze Ukrainę. Kontrowersyjny wywiad premiera Ficy

W sobotę przed wizytą na Ukrainie, Fico udzielił wywiadu słowackiemu radiu publicznemu, w którym uznał, że Ukraina nie jest państwem w pełni suwerennym. Jego zdaniem to państwo "co najmniej od 2014 r., od Majdanu, jest pod totalnym wpływem i kontrolą USA". Premier Słowacji ocenił, że jego wschodni sąsiad jest jednym z najbardziej skorumpowanych państw na świecie, a wykorzystanie wsparcia z Zachodu budzi kontrowersje, nie wiadomo bowiem, ile pochodzących z międzynarodowej pomocy pieniędzy tam "znika".

Fico zapewniał również, że jest przeciwnikiem członkostwa Ukrainy w NATO, gdyż uważa to za ryzyko wybuchu trzeciej wojny światowej. Oznajmił też, że militarne rozstrzygnięcie konfliktu na Ukrainie nie istnieje i zasugerował, że walczący kraj będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium. - Musi dojść do jakiegoś kompromisu, który będzie bardzo bolesny dla obu stron. A na co oni czekają? Że Rosjanie opuszczą Krym, Donbas i Ługańsk? To nierealne - przekonywał jeszcze kilka dni temu Fico.