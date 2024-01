Donald Tusk uderzył w Węgry. Mocna odpowiedź z Budapesztu

- Węgry to suwerenny kraj, który ma prawo do własnego zdania w sprawie wojny w Ukrainie. Czy to się Donaldowi Tuskowi podoba, czy nie - powiedział szef MSZ Węgier Peter Szijjarto, reagując na słowa szefa polskiego rządu. Premier dzień wcześniej, mówiąc o polityce Węgier ws. Ukrainy, oskarżył Budapeszt o zdradę Europy. Szijjarto stwierdził, że zachowanie Donalda Tuska to całkowity brak szacunku.