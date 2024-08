Uzbekistan. Rosną wpływy córki Szawkata Mirzijojewa. Czy przejmie władzę po ojcu?

Saida Mirzijojewa. Błyskawiczna kariera córki prezydenta

Inni analitycy są zdania, że powierzenie córce przez prezydenta kontroli nad ogromnym regionem, jakim jest Karakałpacja , może stanowić wstęp do przygotowywania jej do roli następczyni ojca. Aliszer Taksanow, były uzbecki dyplomata mieszkający w Szwajcarii , uważa, że scenariusz przekazania władzy w Uzbekistanie z ojca na córkę jest realistyczny.

- Uzbekistan nie jest przecież państwem demokratycznym, ale swoistą wersją wschodniego despotyzmu, gdzie państwem rządzi nie konkretna osoba lub zespół, ale rodzina (...). Praktycznie wszyscy krewni Mirzijojewa są w strukturach władzy - albo w lokalnej administracji, albo w ministerstwach i agencjach (...). Część majątku i część aktywów finansowych, które należały do Gulnary Karimowej (córki Islama Karimowa, która odsiaduje wyrok za defraudację - red.), po cichu przeszły na własność rodziny Mirzijojewów. Oznacza to, że są to bogaci ludzie, którzy zarządzają wszystkim, co niezbędne do sprawowania władzy. Mirzijojew prawdopodobnie spróbuje wariantu turkmeńskiego, w którym władza jest przekazywana w drodze dziedziczenia, lub wariantu północnokoreańskiego (...). Ludzie zaakceptują wszystko i zagłosują, jak zawsze - ocenił były dyplomata.