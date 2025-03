Chodzi o Włochów, którzy pracują w tamtejszej strefie handlowej, o strażaków, personel szkolny i całego zaplecza bazy NATO . Podobnie, jak stacjonujący tam Amerykanie, obywatele włoscy dostali od departamentu Muska zadanie opisania w pięciu punktach swojej aktywności zawodowej w ostatnim tygodniu. Takie raporty mieliby przesyłać w każdy poniedziałek do południa.

DOGE. Nowy ruch Muska. Zwrócił się do Włochów

To element wielkiej strategii DOGE, który postanowił, że pracownicy federalni w Stanach Zjednoczonych muszą uzasadnić swoją pracę i osiągnięcia zawodowe. Wcześniej Musk zagroził, że w przeciwnym razie stracą swoje stanowiska. Następnie wpływowy doradca prezydenta Trumpa zmienił zdanie i ogłosił, że osoby te otrzymają kolejną szansę, by odpowiedzieć na to polecenie.