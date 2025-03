Minister obrony Francji poinformował we wtorek po południu o niespodziewanym ruchu rosyjskiego myśliwca Su-35 . Do sytuacji doszło w niedzielę nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego .

"Myśliwiec Su-35 zachował się niebezpiecznie w stosunku do francuskiego drona Reaper podczas misji obserwacyjnej w międzynarodowej przestrzeni powietrznej" - napisał na platformie X Sebastien Lecornu .

Francuski minister przekazał, że doszło do trzech bliskich przelotów maszyny, co groziło utratą kontroli nad bezzałogowcem. To "celowe, nieprofesjonalne i agresywne działanie, które jest niedopuszczalne" - alarmował Lecornu.