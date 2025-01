Szwecja wyda więcej na obronność. Premier: Rosja to długoterminowe zagrożenie

Kristersson w przemówieniu otwierającym trzydniową doroczną konferencję na temat bezpieczeństwa w kurorcie narciarskim Saelen w Górach Skandynawskich zauważył, że choć " Szwecja nie jest w stanie wojny, to nie można powiedzieć, aby panował pokój ". - Wszystko wskazuje na to, że zagrożenie ze strony Rosji ma charakter długoterminowy, nasza obrona również musi taka być - podkreślił.

Premier Szwecji przypomniał, że parlament przyjął w grudniu 2024 roku ustawę o wzroście nakładów na obronność do 2030 roku. Kraj w tym roku przeznaczy na obronność 2,4 proc. PKB , a za trzy lata ma to być 2,6 proc. PKB. - Nie wykluczam, że sytuacja będzie wymagała podjęcia dalszych kroków w celu rozbudowy naszej obrony - zapowiedział, podając przykład m.in. Polski , która przeznacza na ten cel ponad 4 proc. PKB .

Premier Szwecji: Kraje regionu narażone na ataki hybrydowe Rosji

Szef szwedzkiego rządu podał przykłady użycia przez Iran gangów w Szwecji do ataków na izraelską placówkę w Sztokholmie, a także wykorzystywania przez Rosję i Białoruś migrantów do destabilizacji sytuacji w Finlandii i Polski. Kristersson przypomniał o ostatnich przypadkach uszkodzenia kabli na Bałtyku, o co podejrzany jest chiński statek oraz tankowiec należący do tzw. rosyjskiej floty cieni.