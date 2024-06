We wtorek Wołodymyr Zełenski udał się do Berlina, gdzie odbywała się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy po wojnie. W związku ze swoją wizytą prezydent pojawił się również w Bundestagu, by wygłosić przemówienie. Nie wszyscy posłowie chcieli jednak wysłuchać, co do powiedzenia ma ukraiński przywódca.