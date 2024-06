Szczere słowa Orbana po wyborach. "To skomplikowało nam życie"

Węgierski premier mówił o osiągniętym celu w wyborach do PE. Doszło do "spowolnienia lub zatrzymania dryfu w kierunku wojny" - wskazywał Viktor Orban. Jego Fidesz zdobył blisko 45 proc. głosów i 11 mandatów. W europarlamencie ugrupowanie może przystąpić do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Polityk postawił jeden warunek. Wspomniał również o wyborach prezydenckich w USA i wojnie w Ukrainie.