34-letni funkcjonariusz żandarmerii , wchodzącej w skład policji, należał do stałej ochrony placówki dyplomatycznej Izraela . Został postrzelony w szyję w sobotnie przedpołudnie i trafił do szpitala, gdzie przeprowadzono operację.

Serbia. Atak na policjanta w Belgradzie. Mundurowy walczy o życie

- Są to ludzie znani służbom bezpieczeństwa, posiadają związki z wahabizmem (fundamentalistyczną doktryną religijno-polityczną islamu - red). To konwertyci, którzy przeszli z prawosławia na islam - oświadczył Daczić.

Belgrad. Zwiększono obecność policji na ulicach

- Napastnik kilkakrotnie podchodził do żandarma i pytał o to, gdzie znajduje się muzeum. Po chwili wrócił, wyciągnął z torby kuszę i postrzelił go w szyję - poinformował szef MSW. - Angażujemy wszystkie nasze siły, aby upewnić się, że nie dojdzie wkrótce do ponownego ataku - dodał minister.