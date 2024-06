Pogrzeb podinsp. Rafała Fortuńskiego odbędzie się we wtorek. Ceremonia ma rozpocząć się o godzinie 12:30 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku .

Pogrzeb policjanta ze Słupska. Rodzina z apelem

Rodzina zmarłego policjanta poprosiła, by zamiast kwiatów, składać datki na Hospicjum im. Miłosierdzia Bożego w Słupsku oraz Schronisko dla Zwierząt przy ul. Sportowej. Specjalne skarbonki na ten cel mają być dostępne podczas ceremonii pogrzebowej.

Bliscy zmarłego apelują również do osób, które wezmą udział w ostatnim pożegnaniu funkcjonariusza, by powstrzymały się od składania kondolencji .

Do wypadku, w którym ucierpiał policjant doszło w niedzielę, 23 czerwca. Kilka dni później, w środę Szkoła Policji w Słupsku poinformowała, że funkcjonariusz zmarł. Podinsp. Rafał Fortuński był wykładowcą Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku. Miał 49 lat.

Śmierć policjanta. Sprawca nie udzielił pomocy

35-latek nie udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu. Co więcej, wyciągnął telefon i zaczął nagrywać sytuację, po czym zamieścił wideo w mediach społecznościowych.

We wtorek Gerard B. został doprowadzony do słupskiej Prokuratury Rejonowej. Przedstawiono mu dwa zarzuty: spowodowanie wypadku, w którym pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, religijnych lub wyznaniowych.