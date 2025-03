Za nic ma zachodnie sankcje. "Kochanka Putina" wychodzi z cienia

Po latach życia w ukryciu, z cienia wychodzą kolejne kobiety bliskie Władimirowi Putinowi - donosi The Moscow Times. Są wśród nich m.in. domniemana partnerka dyktatora Alina Kabajewa oraz córki rosyjskiego przywódcy - Katerina i Maria. Wszystkie one w ostatnim czasie coraz śmielej pokazują się publicznie, zajmując wysokie stanowiska. To dowodzi tylko, że w czasie wojny rosyjscy decydenci coraz śmielej sięgają po nepotyzm.