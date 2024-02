Poszukiwania 14-latka i jego 10-letniej siostry rozpoczęły się w środę, kiedy do komisariatu nyskiej policji przyszli zaniepokojeni opiekunowie dzieci.

Rodzeństwo - tak, jak zwykle - miało po szkole wrócić do domu, jednak ślad po nich zaginął. Nikt nie wiedział, gdzie się znajdują - nie odbierali również swoich telefonów. Nic wcześniej nie wskazywało na to, żeby brat i jego młodsza siostra planowali ucieczkę.

Rodeństwo z Nysy odnelezione. Ruszyli w stronę Niemiec

Funkcjonariusze z Nysy podjęli niezwłoczne działania, by ustalić miejsce pobytu dzieci. W poszukiwania zaangażowano mundurowych ze wszystkich pionów - od patrolowców, przez dzielnicowych i dyżurnych, na kryminalnych kończąc.

Pierwsze tropy wskazywały na to, że dzieci udały się na dworzec kolejowy i wsiadły w pociąg do Opola. Podróż nie skończyła się jednak na stolicy województwa - rodzeństwo kierowało się dalej do Wrocławia. Wtedy w poszukiwania zaangażowali się funkcjonariusze z Dolnego Śląska.