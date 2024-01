W wyniku pożaru hali magazynowej w Przylepie pod Zieloną Górą doszło do emisji substancji toksycznych i rakotwórczych do środowiska. Według biegłego powietrze zostało zanieczyszczone w skali "istotnej", co mogło zagrażać zdrowiu i życiu człowieka. Ilość wyemitowanych substancji należy szacować w tonach.