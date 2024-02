Były mieszkaniec Grodna przed ponad trzy lata temu strajkował w fabryce tytoniowej. Po sześciu dniach protestu został zwolniony z zakładu pracy . Później z rodziną przeniósł się do Polski, w kraju została jego matka.

Alaksandr Kuwannikau uciekł pred reżimem. "Wzięliśmy trzy torby"

"Moja żona i ja poczuliśmy, że nic dobrego nas tam nie czeka i postanowiliśmy wyjechać. Teraz, kiedy oglądamy wiadomości z Białorusi, jesteśmy przekonani, że zrobiliśmy to, co należało. Jechaliśmy z trzema dużymi torbami i pięcioma plecakami. Było tam wszystko, co tylko mogliśmy zmieścić: ubranka dziecięce, kilka zabawek, trochę książek i dokumenty" - relacjonował Kuwannikau w rozmowie z Biełsatem.