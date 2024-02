To już piąty dzień. Straż Graniczna podała zaskakujące dane

Spokój na granicy Polski z Białorusią. Do ostatnich zatrzymań nielegalnych migrantów doszło w ubiegły piątek. Przez pięć kolejnych dni nie było ani jednej takiej próby - podaje Straż Graniczna (SG).

"W dniu 26 stycznia do Polski z Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się siedmiu cudzoziemców - chcieli uszkodzić barierę fizyczną. Wszyscy na widok patroli oddalili się w głąb Białorusi" - podano w komunikacie. W następnych oświadczeniach czytamy jedynie o "nieodnotowaniu żadnej próby nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski".