Śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Komunikat prokuratury

W skrócie Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące śmierci Barbary Skrzypek, nie znajdując śladów działań osób trzecich.

Zgromadzony materiał dowodowy obejmował m.in. przesłuchania świadków, opinie biegłych, zapisy monitoringu i dane telekomunikacyjne.

Bezpośrednią przyczyną zgonu był zawał serca spowodowany zaawansowaną miażdżycą, a przesłuchanie trzy dni wcześniej nie miało wpływu na śmierć.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie wydała w piątek nowy komunikat dotyczący śmierci Barbary Skrzypek - wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Skrzypek zmarła 15 marca, trzy dni po przesłuchaniu w charakterze świadka w śledztwie w sprawie "dwóch wież".

"4 grudnia 2025 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek w dniu 15 marca 2025 r., ponieważ nie zostały wyczerpane znamiona czynu z art. 155 k.k." - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej prokurator Karolina Staros.

Sprawa śmierci Barbary Skrzypek. "Nie doszło do żadnych działań osób trzecich"

Z komunikatu prokuratury wynika, że w postępowaniu ustalano przebieg wydarzeń z udziałem Barbary Skrzypek od okresu bezpośrednio poprzedzającego przesłuchanie w charakterze świadka w dniu 12 marca 2025 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie do momentu zgonu w dniu 15 marca 2025 r.

"Zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który obejmuje przesłuchania wielu świadków, opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, a także toksykologii, zapisy monitoringu i ich oględziny, dane telekomunikacyjne i ich analizy" - czytamy.

Prokuratura poinformowała, że "w badanym okresie nie doszło do żadnych działań osób trzecich, które mogłyby wywołać zgon Barbary Skrzypek".

"Ocena materiału dowodowego wskazuje, że nie zaistniały żadne obiektywnie ustalone okoliczności czy wydarzenia zewnętrzne, które mogłyby mieć wpływ na jej śmierć" - przekazała prokurator Karolina Staros.

Przebieg przesłuchania Barbary Skrzypek. Komunikat prokuratury

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga informuje, że przeprowadzono czynności mające na celu ustalenie przebiegu przesłuchania Barbary Skrzypek w charakterze świadka.

"Ocena zgromadzonego materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że brak wystarczających i obiektywnych przesłanek do przyjęcia, aby potencjalna sytuacja stresowa jaką było przesłuchanie, mogła w sposób bezpośredni doprowadzić do jej śmierci"- podkreślono w komunikacie.

Prokurator Karolina Staros przekazała, że "Barbara Skrzypek zmarła na zawał, który miał miejsce najprawdopodobniej w czasie nie dłuższym niż kilka godzin przed jej śmiercią, a więc po upływie trzech dni od przesłuchania".

Ze zgromadzonych informacji wynika, że doszło do niego w wyniku zmian chorobowych układu sercowo-naczyniowego, czyli bardzo zaawansowanej miażdżycy. "Stres związany z udziałem w przesłuchaniu nie spowodował zawału serca" - podano.

"Materiał dowodowy nie wykazał żadnych działań osób trzecich, które mogłyby wywołać zgon Barbary Skrzypek. Jej zgon jest skutkiem procesów chorobowych zachodzących w organizmie" - zakomunikowała prokuratura.

Dziura w budżecie NFZ. Skąd wziąć pieniądze? Polsat News