Wyniki wyborów w Mołdawii. "Jestem pełen obaw"

Obaj wiedzą, co mówią. Mołdawia od lat jest pod czujnym okiem Rosji. Stara się wywierać presję na to niewielkie państwo z kontrolowanego przez siebie Naddniestrza , o które również od dawna toczy się spór. Rosyjskie wpływy w samej Mołdawii są bardzo widoczne.

Wybory w Mołdawii pod okiem obserwatorów. I Rosji

- Wiemy o bardzo mocnych i zakulisowych działaniach ze strony Rosji. To był wybór między Zachodem a osunięciem się w autokratyczne, postsowieckie klimat y. Te wybory obserwował cały region, ale też szeroko pojęty Zachód - mówi Interii Radosław Fogiel, który w ubiegłym roku odwiedził Mołdawię i obserwował wybory samorządowe z bliska. - Dochodziło do prób kupowania głosów, miały miejsce aresztowania rosyjskich agentów z walizkami pełnymi gotówki. W Mołdawii toczył się bój nie tylko o przyszłość kraju, ale też bój zastępczy między autorytarną Rosją a Zachodem - wspomina.

W tym roku rodzimi politycy również odwiedzili Mołdawię. Szefem polskiej delegacji parlamentarnej był Przemysław Witek , z którym rozmawiamy bezpośrednio po powrocie do kraju. I choć przekonuje, że wybory przebiegały prawidłowo , nie jest w stanie przewidzieć, co stanie się z Mołdawią w najbliższych miesiącach i latach.

- Odwiedziliśmy 11 miejscowości. W jednej z nich trafiliśmy na taką wystawkę flagi mołdawskiej i flagi UE. Byliśmy pozytywnie zbudowani. Kiedy wjeżdżaliśmy do ostatniego lokalu pod Kiszyniowem, starą, zdezelowaną, szutrową drogą z dziurami, mówiliśmy sobie, że przecież oni muszą zawalczyć o lepsze jutro. A potem, w nocy, gdy spływały cząstkowe wyniki wyborów, był taki moment, że 100 tys. Mołdawian było przeciwko zmianie konstytucji, więc przeciwko przystąpieniu do UE. Zastanawialiśmy się, o co chodzi - mówi nam Witek, któremu w ramach polskiej delegacji towarzyszyli posłowie Tomasz Głogowski i Maciej Tomczykiewicz .

Wybory w Mołdawii zostały sfałszowane?

- Osobiście jako poseł uważam, że to klęska narodu mołdawskiego, który jest wycofany, schowany, osaczony przez Rosję . Przez lata propaganda rosyjska konsekwentnie pracowała, działała po cichu, również finansowo. Te wybory zostały sfałszowane, ale właśnie w tym kontekście - przez wpływ Rosji na umysły Mołdawian. Propaganda się sączyła. To społeczeństwo, które jest w niewoli, jest zastraszone, schowane. A wrażenia z samej Mołdawii? Biednie, szaro, buro, dekadencko - opowiada nam Witek.

Tymczasem w niedzielę odbyły się nie tylko wybory prezydenckie, bo równolegle Mołdawianie w towarzyszącym wyborom referendum zagłosowali za wpisaniem do konstytucji akcesji do Unii Europejskiej . Taką chęć wyraziło 50,46 procent obywateli. Innymi słowy: liczba zwolenników i przeciwników UE w tym kraju jest bardzo zbliżona.

- Ten wynik daje furtkę do zmiany konstytucji. Trzeba to jednak czytać razem - jeśli Maia Sandu nie wygra w drugiej turze, to czy nowy prezydent zechce skorzystać z tej otwartej furtki? To pytanie retoryczne. Warto pochylić się nad tym tematem dopiero po drugiej turze wyborów, bo na tym etapie nie ma to żadnego znaczenia - uważa Witek.