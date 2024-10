Wybory i referendum w Mołdawii. Są oficjalne wyniki

Maia Sandu wygrała pierwszą turę wyborów prezydenckich w Mołdawii. Dotychczasowa głowa państwa osiągnęła wynik 42,45 procent głosów. Na drugim miejscu z wynikiem 25,98 znalazł się Aleksander Stoianoglo, co dało mu wejście do kolejnej tury głosowania. Jednocześnie Mołdawianie w towarzyszącym wyborom referendum zagłosowali za wpisaniem do konstytucji akcesji do Unii Europejskiej. Taką chęć wyraziło 50,46 procent obywateli.