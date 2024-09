Głosowanie w wyborach do Rady Narodowej, izby niższej parlamentu Austrii , zakończyło się w niedzielę o godzinie 17:00 . Sondaże exit poll wskazują na zwycięstwo prawicowo-populistycznej Austriackiej Partii Wolności (FPOe).

Z pozostałych wyliczeń wynika, że do austriackiego parlamentu wejdzie najpewniej pięć ugrupowań . Na kolejnych miejscach uplasowały się: rządząca dotąd chadecka Austriacka Partia Ludowa (OeVP) z wynikiem 26,2 proc. , Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPOe) - 20,4 proc. , Nowa Austria i Forum Liberalne (NEOS) - 8,8 proc. i Zieloni - 8,6 proc.

Wybory parlamentarne w Austrii. Stawką rola Wiednia w UE

Agencja podkreśliła, że przy takich wynikach zwycięzca nie uzyska bezwzględnej większości , ale będzie mógł ubiegać się o prawo do przewodzenia koalicji , chociaż nie jest pewne, czy będzie w stanie utworzyć rząd.

- Stawką jest to, czy FPOe powoła kanclerza, czy nie - powiedziała Kathrin Stainer-Haemmerle, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Karyntii, cytowana przez Reutera. - Gdyby tak się stało, muszę powiedzieć, że rola Austrii w Unii Europejskiej byłaby znacząco inna. Kickl (Herbert Kick przewodniczący FPOe - red.) często mówił, że premier Węgier Viktor Orban jest dla niego wzorem do naśladowania i będzie go wspierał - wyjaśniła.