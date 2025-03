Jemen. Trump zwrócił się do rebeliantów Huti: Was czas się skończył

Trump zwrócił się także bezpośrednio do rebeliantów Huti. "Wasz czas się skończył, wasze ataki również muszą dobiec końca, począwszy od dzisiaj. Jeśli tak się nie stanie, spłynie na was piekło, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście" - podkreślił. Co więcej, kilka słów skierował także pod adresem Iranu, w których stwierdził, że udzielane przez nich wsparcie dla Huti również musi się skończyć.