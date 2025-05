"Katastrofalny" konflikt na Bliskim Wschodzie. Szef MSZ Iranu: Izrael wciąga USA

Netanjahu interweniuje bezpośrednio w rządzie amerykańskim, by wciągnąć go w kolejną katastrofę w naszym regionie - przekazał w poniedziałek szef MSZ Iranu Abbas Aragczi, odnosząc się do napięć na Bliskim Wschodzie. Zarzucił też premierowi Izraela, że ten próbuje "dyktować" prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, jak prowadzić politykę wobec Teheranu.