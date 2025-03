Al-Rufaji, znany też jako Abu Khadidża, był zastępcą kalifa , jak tytułuje się przywódca IS Abu Hafs al-Haszimi al-Kuraszi, i kierował działaniami grupy w Iraku i Syrii - przekazał w piątek Sudani w serwisie X.

Misja przeciwko IS w Iraku

Jednocześnie USA w 2024 r. zapowiedziały zakończenie do września 2025 r. międzynarodowej misji przeciwko IS w Iraku, co oznacza wycofanie się amerykańskich żołnierzy z niektórych baz w tym kraju po ponad 20-letniej obecności.