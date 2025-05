Mieszkańcy dwóch przygranicznych miast w obwodzie sumskim Biłopilla i Worożba wezwani zostali w poniedziałek do natychmiastowej ewakuacji.

Ukraina. Miasta Biełopole i Worożby. Mieszkańcy wezwani do ewakuacji

"Apeluję do mieszkańców miasta Biłopilla i miasta Worożba o pilną ewakuację w bezpieczne miejsce " - napisał.

Nie jest jasne, co skłoniło lokalne władze do podjęcia decyzji o pilnej ewakuacji, czy mogły być to plany działań ukraińskiej armii w tym rejonie, czy też rosyjskie ostrzały obiektów cywilnych.