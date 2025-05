Już od pierwszego pytania, dotyczącego demografii, przedstawiciel sztabu Krzysztof Stanowskiego potwierdził, że będzie powtarzał sposób narracji prezentowany we wcześniejszych debatach przez swojego kandydata.

- Myślę, że kandydat Krzysztof Jakub Stanowski znalazłby sposób, jak zwalczyć spadającą demografię. Skoro zaproponował na jednej z debat, żeby przyznać 500 zł na każdą świnię i 500 zł dla każdego człowieka, który uważa się za świnię, to rozszerzmy to rozdawnictwo. Proponuję, żeby zasady walki z ciągle malejącym przyrostem naturalnym sprowadzić do czystych finansów. 1500 zł na pierwsze dziecko, 3000 na drugie dziecko i 5000 na każde kolejne dziecko. I będzie po problemie - stwierdzić.