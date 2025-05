- Czy pan Nawrocki w przypadku podatku katastralnego nie kręci, bo odkrył, że skupowanie mieszkań od starszych, samotnych osób to świetny biznes . Mam bardzo proste pytanie. Ile Karol Nawrocki zapłacił panu Jerzemu , którym miał się opiekować, a który trafił do DPS-u - pytała Górska.

- Postanowiliście w ramach szerokiego ataku propagandowego na Karola Nawrockiego zaatakować go tym, co w jego życiorysie zasługuje na pochwałę. Chciałbym, żeby w tej sali znajdowało się tak wiele osób, które jak Karol Nawrocki w swoim wolnym czasie pomagały człowiekowi, który był w kryzysie bezdomności - odpowiedział europarlamentarzysta PiS.

- Zapłacił cenę rynkową. Ja się zastanawiam nad mieszkaniami które państwo z kawiorowej lewicy i wasi koalicjanci posiadacie i te metry kwadratowe, które tam są. Co to za poziom obłudy jeżeli chodzi o atakowanie Karola Nawrockiego za coś, co zrobił charytatywnie, z dobroci serca. Potraficie, to co jest wysokie i piękne, zamienić w coś obrzydliwego,tylko po to, żeby zdobyć władzę - stwierdził.