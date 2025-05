Pytanie o gazociągi padło podczas ogłoszenia w Gabinecie Owalnym naboru (draftu) do futbolowej ligi NFL. Zadał je dziennikarz prorosyjskiego portalu ZeroHedge , który po raz pierwszy znalazł się w prezydenckim poolu.

- Prawdopodobnie gdybym zapytał pewne osoby , byłbym w stanie ci powiedzieć (o tej sprawie - red.) bez marnowania dużych pieniędzy na śledztwo. Ale myślę, że wielu ludzi wie, kto to wysadził - Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie o to, czy zamierza wszcząć śledztwo na temat zniszczenia gazociągów Nord Stream.

Dodał jednak, że to on jako pierwszy "wysadził" projekt, bo "nie pozwolił na jego budowę". Przywódca nawiązał w ten sposób do sankcji na Nord Stream, nałożonych podczas jego pierwszej kadencji prezydenckiej (2017-21).