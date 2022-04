Wojna spółka z o.o. Kolejne kraje stawiają na prywatne armie

Świat

Od tysiącleci wojna była doskonałym narzędziem do wzbogacenia się. Szwajcaria do dzisiaj słynie z najemników, chociaż od lat pozostaje neutralna. Po drugiej wojnie światowej także polscy żołnierze, jak słynny najemnik Rafał Gan-Ganowicz, robili karierę jako strzelby do wynajęcia. Dzisiaj to nie zmieniło się ani trochę, a co więcej, prywatne firmy wojskowe czy prywatne firmy ochroniarskie stają się często głównymi aktorami obok regularnych sił zbrojnych lub wręcz zamiast nich.

Zdjęcie Prywatne armie funkcjonują w wielu państwach. Zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL