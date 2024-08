Tego lata Włochy doświadczają ekstremalnych upałów , które najmocniej dają się we znaki szczególnie na południu kraju - w rejonie Sycylii i Sardynii . Z najnowszych prognoz wynika, że w najbliższy weekend znowu nastąpi tam uderzenie gorąca. Fala upałów zacznie się pod koniec tygodnia.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda we Włoszech jak w Afryce

Południe Włoch może być równie gorące jak północna część Afryki . Według meteorologa Lorenzo Tediciego z portalu iLMeteo.it na Sycylii i Sardynii może być 42-43 st. C, czyli tyle samo co w Libii i Tunezji .

W centrum kraju będzie tylko nieznacznie chłodniej, bo upał może sięgać 38-39 st. C . W Dolinie Padu może być w okolicach 37-38 stopni . Niewykluczone, że nadchodzący weekend może być najgorętszy w 2024 roku.

Nocą również będzie gorąco

Nowa fala ekstremalnych upałów prędko nie odpuści. Specjaliści prognozują, że niebezpieczny gorąc może się utrzymać we Włoszech co najmniej do połowy sierpnia.