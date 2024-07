Wizerunek Łukaszenki przykuł uwagę. "Wygląda źle, to bardzo zauważalne"

"Dyktator wygląda źle i jest to bardzo zauważalne" - stwierdził białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka, odnosząc się do nowych zdjęć Alaksandra Łukaszenki. Opublikował on dwie wersje zdjęcia, które pojawiło się w mediach - jedno w białoruskich, kolejne - mniej korzystne - w rosyjskich. Na wygląd Łukaszenki zwrócił też uwagę doradca polityczny Swiatłany Cichanouskiej. "Wygląda na chorowitego" - ocenił.