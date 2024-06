Nowy szef białoruskiego MSZ. Łukaszenka przedstawił wytyczne

- Jesteś osobą twardą i wymagającą. Trzeba doprowadzić Ministerstwo Spraw Zagranicznych do rozsądku. Mówię otwarcie, trzeba wstrząsnąć Ministerstwem Spraw Zagranicznych , żeby zaczęło działać prawidłowo - mówił.

Jednocześnie Łukaszenka wezwał do szczegółowego sprawdzenia personelu resortu spraw zagranicznych.

Maksym Ryżenkow aktywnie uczestniczy w białoruskiej polityce od 1994 roku, kiedy to trafił do centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi. W swojej karierze pracował m.in. w Ambasadzie Białorusi w Izraelu, a także był szefem departamentu OBWE i Rady Europy. Od 2006 roku rozpoczął bliską współpracę z administracją prezydenta, kiedy to został powołany na szefa wydziału polityki zagranicznej. 21 grudnia 2016 został mianowany pierwszym zastępcą Szefa Administracji Prezydenta Białorusi.