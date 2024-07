Prześwietlili majątek Łukaszenki. Oficjalnie dyktator ma niewiele

Ostatnie informacje o stanie kont Alaksandra Łukaszenki pochodzą z 2020 roku, czyli momentu przed wyborami prezydenckimi na Białorusi . Wówczas polityk nie zawarł w oświadczeniu majątkowym żadnych mieszkań, domów, działek czy akcji, a jedynie dochód w wysokości 117 068 rubli białoruskich za 2019 rok, czyli wówczas ok. 215 tys. zł.

Białoruś. Nieoficjalne informacje o majątku rodziny Aleksandra Łukaszenki

Z ustaleń wynika, że choć oficjalny adres zameldowania Łukaszenki to ul. Prajezd Drozdy 1 w Mińsku, to nie widziano go tam od dawna.