Problemy Alaksandra Łukaszenki? Media o "poważnej chorobie"

Choroba Alaksandra Łukaszenki? Kłopoty z poruszaniem i otyłość

- Alaksandr Łukaszenka ma problemy ze zdrowiem i widać to na nagraniach . Jego służba prasowa, rzeczniczka prasowa starają się tak dobierać wideo, żeby nie było tego widać. Wiadomo, że ma problem z jedną z nóg, pewnie bardziej z kolanem. Za każdym razem, kiedy wspina się na schody, to jest to wyraźnie widoczne - przekonywał.

- Te informacje trzeba traktować poważnie, ale nie należy iść za sensacją. To nie oznacza, że on jutro umrze, czy zawiozą go do szpitala - tonuje nastroje białoruski dziennikarz.