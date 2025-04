O obecności chińskiego lotniskowca na wodach Cieśniny Tajwańskiej we wtorek, pierwszego dnia chińskich manewrów, informowało ministerstwo obrony w Tajpej. Według resortu Shandong "brał udział w operacjach ok. 220 mil morskich (407 km) na południowy wschód od Tajwanu".

- Pekin wysyłał sygnał, że Chiny mają wyrafinowane wojsko. Drugim przesłaniem bombowców może być to, że wy (USA - red.) macie potencjał do uderzeń dalekiego zasięgu. My też, i to w większej liczbie. Najwyraźniej nie jest to przypadek - dodał.