Rosyjski handlarz bronią Wiktor But powrócił do swojej profesji i dostarcza uzbrojenie dla jemeńskich rebeliantów Huti - poinformował dziennik "Wall Street Journal". Mężczyzna to były oficer radzieckiego wojska. W nowej rzeczywistości odnalazł się bardzo dobrze, pomagając tzw. państwom zbójeckim. Zatrzymany przez amerykańskie służby został wymieniony przez Rosjan. But zyskał przydomek "pana życia i śmierci". Doniesienia dziennika zdementował Kreml, określając je jako "fałszywe".