Celem rozpoczynającego się we wtorek przeglądu jest całościowa ocena wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, a następnie dopasowanie do nich kierunku rozwoju sił zbrojnych. Ma on zostać ukończony w pierwszej połowie przyszłego roku. Keir Starmer mówił - m.in. podczas ubiegłotygodniowego szczytu NATO - że jego przeprowadzenie jest konieczne zanim będzie możliwe podniesienie wydatków na obronność do 2,5 proc. PKB.

