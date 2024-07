Niemcy są gotowe? Pierwszy tego typu plan od dziesięcioleci

Carsten Breuer, generalny inspektor Bundeswehry, powiedział, że Rosja może zaatakować państwa NATO, a do 2029 roku zgromadzi 1,5 mln żołnierzy. Ekspert zwraca uwagę, że byłoby to więcej niż w całej Unii Europejskiej, co sprawia, że trzeba mieć dobrze opracowany plan.