Afera w RARS. Co zeznał w prokuraturze Paweł S.? Media ujawniają

Media ujawniły fragment zeznań Pawła S. zamieszanego w aferę RARS. Twórca marki Red is Bad miał zeznać m.in., jak został zachęcony przez byłego szefa agencji i jego współpracownika, by "odkładać od każdego zamówienia jeden grosz". W sumie zgromadzić w ten sposób miał około 2-3 mln. - To są bzdurne pomówienia - ocenił zeznania były szef RARS Michał Kuczmierowski.