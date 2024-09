Andrzej Szejna we wtorek wieczorem wziął udział w jednym z wydarzeń towarzyszących odbywającej się w Liverpoolu dorocznej konferencji Partii Pracy , gdzie mówił m.in. o rozpoczynającej się 1 stycznia 2025 roku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej .

Andrzej Szejna chce zorganizować szczyt. Chodzi o brytyjski reset z UE

Wiceszef MSZ cenił, że ten reset, o którym mówił brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy, może być korzystny dla Polski, dla Unii Europejskiej, a także dla samej Wielkiej Brytanii. Jednak zastrzegł, zastrzegł, że to brytyjski rząd powinien wyjaśnić, co właściwie ma na myśli, mówiąc o tym resecie.

Keir Stamer: Wielka Brytania nie zamierza wracać do UE

Nowy brytyjski premier Keir Starmer jeszcze przed wyborami z 4 lipca, które zaowocowały powrotem Partii Pracy do władzy, deklarował zamiar dokonania resetu w relacjach z Unią Europejską.

Zarówno przed wyborami, jak i po nich zastrzegał jednak, że ewentualne zmiany w umowie o wzajemnych relacjach będą dotyczyć kwestii technicznych, bo Wielka Brytania nie zamierza wracać do Unii Europejskiej. Nie zamierza również wchodzić do jednolitego unijnego rynku ani do unii celnej z UE. Nie planuje także przywracać swobody przepływu osób z UE.