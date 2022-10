"Rząd Węgier rozpoczyna uchwalanie reform antykorupcyjnych, które mają na celu złagodzenie obaw UE w zakresie praworządności i odblokowanie miliardów euro w zablokowanych funduszach" - przekazuje agencja AFP.

Jak informuje Reuters, partia rządząca Viktora Orbana przyjęła nowelizację Kodeksu karnego, w zakresie zmian antykorupcyjnych. W trakcie głosowania siedem osób sprzeciwiło się zmianom, a 14 wstrzymało od głosu.

Blokada unijnych pieniędzy dla Węgier

Działania węgierskiego rządu są odpowiedzią na blokadę europejskich funduszy. Komisja Europejska w niedzielę 18 września zablokowała wypłatę 7,5 mld euro z unijnych programów operacyjnych dla Węgier. UE zdecydowała się na takie rozwiązanie w związku naruszeniami systemu praworządności oraz korupcją, która ma zagrażać wydawaniu pieniędzy z UE zgodnie z ich przeznaczeniem.

Mateusz Morawiecki po zablokowaniu środków dla Węgier zapowiedział, że Polska będzie "przeciwstawiała" się działaniom władz UE, które pozbawiają kraje członkowskie środków w sposób "nieuprawniony". - To sprawa dla nas oczywista. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że informacje, które płyną do nas z Budapesztu i z Brukseli są takie, że premier Orban i administracja rządu węgierskiego przygotowała plan porozumienia z Komisją Europejską - mówił premier.

Kilka dni przed zablokowaniem funduszy, 15 września Parlament Europejski przyjął rezolucję, zgodnie z którą uznano, że Węgry nie są już demokracją, a "hybrydowym systemem autokracji wyborczej".